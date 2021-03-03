Hem görüntüsü hem de lezzetiyle hafızalara kazınan damla çikolatalı kurabiye tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için damla çikolatalı kurabiye tarifi arıyor ya da damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Damla çikolatalı kurabiye yapılışı, tarifi, malzemeler ve püf noktası...

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ

Damla çikolatalı kurabiye malzemeleri

2 adet yumurtanın sarısı

150 gram tereyağı

3 su bardağı un

1 su bardağı çekilmiş ceviz

1 çorba kaşığı su

1 çay bardağı damla çikolata

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay kaşığı tarçın

Yarım paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

Damla çikolatalı kurabiye yapılışı

Tereyağını oda sıcaklığında iyice yumuşatın. Tereyağı ve yumurta sarılarını bir kaseye alıp güzelce karıştırın. Pudra şekeri, vanilya, kabartma tozu ve suyu ekleyip karıştırmaya devam edin. Tarçın ve cevizi de ilave edip yavaş yavaş unu ekleyin. Ele yapışmayan ama çok da sert olmayan kıvamda bir hamur elde edin. En son damla çikolataları da ilave edip karıştırın. Hazırladığınız hamurdan küçük parçalar alıp şekil verdikten sonra fırın tepsisine dizin. 180 derecelik fırında hafif kızarana kadar pişirin.



