Damla çikolatalı kurabiye tarifi ve yapılışı: Damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
İçinde bolca damla çikolata, ceviz ve tarçın olan damla çikolatalı kurabiye tarifi herkes tarafından çok sevilen nefis bir tarif. Çikolata sevenler damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir tat alacağınız damla çikolatalı kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası....
03 Mart 2021, Çarşamba 11:16 Son Güncelleme:
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Hem görüntüsü hem de lezzetiyle hafızalara kazınan damla çikolatalı kurabiye tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için damla çikolatalı kurabiye tarifi arıyor ya da damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Damla çikolatalı kurabiye yapılışı, tarifi, malzemeler ve püf noktası...
DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ
Damla çikolatalı kurabiye malzemeleri
- 2 adet yumurtanın sarısı
- 150 gram tereyağı
- 3 su bardağı un
- 1 su bardağı çekilmiş ceviz
- 1 çorba kaşığı su
- 1 çay bardağı damla çikolata
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 çay kaşığı tarçın
- Yarım paket vanilya
- Yarım paket kabartma tozu
Damla çikolatalı kurabiye yapılışı
Tereyağını oda sıcaklığında iyice yumuşatın. Tereyağı ve yumurta sarılarını bir kaseye alıp güzelce karıştırın. Pudra şekeri, vanilya, kabartma tozu ve suyu ekleyip karıştırmaya devam edin. Tarçın ve cevizi de ilave edip yavaş yavaş unu ekleyin. Ele yapışmayan ama çok da sert olmayan kıvamda bir hamur elde edin. En son damla çikolataları da ilave edip karıştırın. Hazırladığınız hamurdan küçük parçalar alıp şekil verdikten sonra fırın tepsisine dizin. 180 derecelik fırında hafif kızarana kadar pişirin.