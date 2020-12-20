Magazin Damla Colbay kimdir? Damla Colbay kaç yaşında? Damla Colbay'ın oynadığı diziler

Damla Colbay kimdir? Damla Colbay kaç yaşında? Damla Colbay'ın oynadığı diziler

Magazin

Damla Colbay kimdir? Damla Colbay kaç yaşında? Damla Colbay'ın oynadığı diziler

Hekimoğlu dizisinde Zeynep karakterini canlandıran güzel oyuncu Damla Colbay, katıldığı programdan sonra internette merak konusu oldu. Hekimoğlu Zeynep gerçekte kim? İşte Damla Colbay hakkında merak edilenler...

20 Aralık 2020, Pazar 19:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Damla Colbay, Kanal D'nin başarılı dizisi Hekimoğlu'nda Zeynep Can karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Güzel oyuncunun hayatı ve kariyeri internette araştırılan konular arasına girdi. Peki, Damla Colbay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Damla Colbay'ın hayatı ve rol aldığı diziler.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Damla Colbay kimdir?

Damla Colbay, 14 Ocak 1993 yılında İzmir'de doğdu. Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterine hayat verdi.

2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra başarılı dizi Hekimoğlu dizisinde ''Zeynep Can'' karakterini canlandırmaktadır.

Damla Colbay’ın rol aldığı diziler

  • 2019 – Hekimoğlu (Zeynep Can)
  • 2019 – Zengin ve Yoksul (Aysel)
  • 2016 – İçerde (Eylem)
  • 2015 – Hayat Mucizelere Gebe (İnci)
  • 2014 – Kara Para Aşk (Demet)

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Ara verelim
Filiz Özkol
Şirin Sever
2020'de olan biten
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Yeni yılda aşkınızı tazelemek için ipuçları
Mehmet Coşkundeniz
Funda Duru
Kaan Karahan: Sesimi uzun süre keşfedemedim hatta ergenlikte karga sesliydim
Funda Duru
Uğur Alkapar
Oyuncuna sahip çık
Uğur Alkapar
Sercan Yaşar
Parti bekçiniz geldi
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
2020’ye damgasını vuran magazin olayları
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir'de devleşti!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erotik oyuncakların zararı var mı?
Gökçen Erdoğan
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
Hande Kazanova
14 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Tam tutuluyoruz!
Öner Döşer
Yasemin Candemir
Kilo vermenin sırrı mide botoksu mu?
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Exxen merakla beklenen yapımlarını afişle duyurdu!