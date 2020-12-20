Damla Colbay, Kanal D'nin başarılı dizisi Hekimoğlu'nda Zeynep Can karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Güzel oyuncunun hayatı ve kariyeri internette araştırılan konular arasına girdi. Peki, Damla Colbay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Damla Colbay'ın hayatı ve rol aldığı diziler.

Damla Colbay kimdir?

Damla Colbay, 14 Ocak 1993 yılında İzmir'de doğdu. Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterine hayat verdi.

2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra başarılı dizi Hekimoğlu dizisinde ''Zeynep Can'' karakterini canlandırmaktadır.