Tadını çok seveceğiniz damla sakızlı kurabiye tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için damla sakızlı kurabiye nasıl yapılır merak ediyor ya da damla sakızlı kurabiye tarifi mi arıyorsunuz? Damla sakızlı kurabiye yapılışı, malzemeler, püf noktası...

DAMLA SAKIZLI KURABİYE TARİFİ

Damla sakızlı kurabiye malzemeleri

100 gram tereyağı

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı damla sakızı macunu

2.5 su bardağı un

1.5 çay bardağı buğday nişastası

1 çay bardağı ayçiçek yağı

Üzeri için

Pudra şekeri

Damla sakızlı kurabiye yapılışı

Tereyağı, pudra şekeri ve damla sakızı macununu geniş bir kaba alarak yoğurun. Hamur hafif toparlanmaya başlayınca un, buğday nişastası ve Ayçiçek yağını ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis edin.



