Yemek Damla sakızlı kurabiye tarifi ve yapılışı: Damla sakızlı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Damla sakızlı kurabiye tarifi ve yapılışı: Damla sakızlı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Damla sakızlı kurabiye tarifi ve yapılışı: Damla sakızlı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Damla sakızlı kurabiye tarifi ve yapılışı: Damla sakızlı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Damla sakızın mis gibi kokusu ve lezzetine kurabiye içinde de yer vermek istiyorsanız damla sakızlı kurabiye tam size göre bir lezzet. Damla sakız düşkünleri damla sakızlı kurabiye nasıl yapılır merak ediyor? Her lokmasında ayrı bir lezzet alacağınız damla sakızlı kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

03 Mart 2021, Çarşamba 12:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tadını çok seveceğiniz damla sakızlı kurabiye tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için damla sakızlı kurabiye nasıl yapılır merak ediyor ya da damla sakızlı kurabiye tarifi mi arıyorsunuz? Damla sakızlı kurabiye yapılışı, malzemeler, püf noktası...

DAMLA SAKIZLI KURABİYE TARİFİ

Damla sakızlı kurabiye malzemeleri

  • 100 gram tereyağı
  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 yemek kaşığı damla sakızı macunu
  • 2.5 su bardağı un
  • 1.5 çay bardağı buğday nişastası
  • 1 çay bardağı ayçiçek yağı

Üzeri için

  • Pudra şekeri

Damla sakızlı kurabiye yapılışı

Tereyağı, pudra şekeri ve damla sakızı macununu geniş bir kaba alarak yoğurun. Hamur hafif toparlanmaya başlayınca un, buğday nişastası ve Ayçiçek yağını ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

İlgili Haberler
Damla çikolatalı kurabiye tarifi ve yapılışı: Damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?Çaylı Kurabiye tarifi ve yapılışı: Çaylı Kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Dev bir mutfak: Hong Kong
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Gastronomi bilim midir yoksa sanat mı?
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (03 Mart 2021)