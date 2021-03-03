Damla sakızlı kurabiye tarifi ve yapılışı: Damla sakızlı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Damla sakızın mis gibi kokusu ve lezzetine kurabiye içinde de yer vermek istiyorsanız damla sakızlı kurabiye tam size göre bir lezzet. Damla sakız düşkünleri damla sakızlı kurabiye nasıl yapılır merak ediyor? Her lokmasında ayrı bir lezzet alacağınız damla sakızlı kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
03 Mart 2021, Çarşamba 12:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tadını çok seveceğiniz damla sakızlı kurabiye tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için damla sakızlı kurabiye nasıl yapılır merak ediyor ya da damla sakızlı kurabiye tarifi mi arıyorsunuz? Damla sakızlı kurabiye yapılışı, malzemeler, püf noktası...
DAMLA SAKIZLI KURABİYE TARİFİ
Damla sakızlı kurabiye malzemeleri
- 100 gram tereyağı
- 3 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 yemek kaşığı damla sakızı macunu
- 2.5 su bardağı un
- 1.5 çay bardağı buğday nişastası
- 1 çay bardağı ayçiçek yağı
Üzeri için
- Pudra şekeri
Damla sakızlı kurabiye yapılışı
Tereyağı, pudra şekeri ve damla sakızı macununu geniş bir kaba alarak yoğurun. Hamur hafif toparlanmaya başlayınca un, buğday nişastası ve Ayçiçek yağını ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis edin.