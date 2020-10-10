Misafir çatlatan: Damla sakızlı reçelli muhallebi tarifi

Misafirlerinizin tarifini merak edeceği damla sakızlı reçelli muhallebi tarifi oldukça pratik bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için damla sakızlı reçelli muhallebi tarifi arıyor ya da damla sakızlı reçelli muhallebi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Damla sakızlı reçelli muhallebi yapılışı nasılmış bir bakalım.

Damla sakızlı reçelli muhallebi tarifi

Damla sakızlı reçelli muhallebi malzemeleri

1 litre süt

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı toz şeker

Damla sakız (dondurulmuş)

Çilek reçeli (farklı reçeller kullanılabilir)

Damla sakızlı reçelli muhallebi yapılışı

Bir tencereye tereyağı alıp eritin. Eriyen tencere içerisine unu koyup kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine 1 litre sütü yavaş yavaş eleyin ve hiç durmadan karıştırın. Sütün tamamı eklenince nişasta ve toz şekeri ilave edin ve bolca karıştırın. Bu arada kaselerin tabanına reçelin sıvı kısmından bir miktar döküp derindondurucuya atın. Hafif donmasını bekleyin. Muhallebinin içerisine donmuş damla sakızı ezerek koyun. Kaynayınca altını kapatın. Kaseleri buzluktan çıkartın. Kaselerin çatlamaması için biraz bekleyin. Bu aşamada muhallebiyi sık sık karıştırın. Aksi taktirde üzeri kabuk tutacaktır. Kaselere bölüştürüp üzerine reçelin tanelerinden koyun. Buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra servis edin.



