Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı!

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Fatsa şehir içi geçişinde meydana geldi. Fatsa istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan Fahri Şeker'in kullandığı hafriyat kamyonu damperinin açılması sonucu üst geçide çarptı. O an üst geçitte kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasası zarar gördü ve kamyon yaklaşık 200 metrelik mesafede durabildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü Fahri Şeker, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA