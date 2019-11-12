Dan Bilzerian 2024 yılında ABD başkanlığına aday olacak

Şimdiki zenginliğini kumara borçlu olan Dan Bilzerian, sosyal medyada şaşalı hayatına dair paylaştığı fotoğraflarla tüm dünyada üne kavuşmuştu. Poker dahisi olarak görülen 38 yaşındaki fenomen, ABD başkanlığı için aday olacağını açıkladı. Bir davette açıklamalarda bulunan Bilzerian, Kanye West'in adaylığını değerlendirirken "Kanye, Hillary Clinton'dan daha iyi olacaktır. İkisi arasından ona oy veririm" dedi. Bilzerian daha sonra gülerek "Kanye bana karşı yarışmak zorunda kalabilir. Göreceğiz" diyerek şakayla karışık adaylık sinyali verdi. Bilzerian'ın Instagram'da 29 milyon takipçisi var.





Trump mı Kanye mi?

Dan Bilzerian, 2016'daki seçimlerde Hillary Clinton'a karşı Donald Trump'ı desteklemişti. Kanye West ve eşi Kim Kardashian'ın da Trump'a oldukça yakın oldukları biliniyor.

"Trump ve Kanye ikilisinden kimi desteklersin?" diye sorulan Bilzerian, "Muhtemelen Kanye" cevabını verdi.









Kanye West ciddi

Dan Bilzerian adaylığını her ne kadar şakayla karışık olarak söylese de Kanye West bu konuda oldukça ciddi. West sıradan bir rap sanatçısı değil, müzik şirketi sahibi. ABD'deki müzik piyasasında sözü geçen bir isim.

Trump iş dünyasında neyse, West de müzik dünyasında bir o kadar önemli. Trump'la kurduğu iyi ilişkiler sayesinde siyaset konusunda adımlar atan West'i 2024'te gerçekten başkan adayı olarak görebiliriz. Obama'nın ardından ABD'nin ikinci başkanı Kanye West olabilir. Tabii bu durumda Kim Kardashian da First Lady olacak.