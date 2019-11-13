Dang humması 14 günde 44 bin 852 rakamına ulaştı





Press Trust of India Hint haber ajansına göre son 15 günde Batı Bengal eyaletinde dang humması virüsüne rastalandı.

Başbakanlık Sekreteri Rajiva Sinha, konuya ilişkin açıklamada, "Son 14 günde Batı Bengal'in çeşitli bölgelerinden rapor edilen dang humması sayısı 44 bin 852" rakamına ulaşmıştır dedi.

Sinha, eyalette görülen vaka sayısını "olağanüstü artış" olarak niteledi.

İsmi açıklanmayan yetkili, ocaktan bu yana salgında 25 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hindistan'a komşu Bangladeş'te, dang humması nedeniyle yılbaşından bu yana görülen vaka sayısının 98 bin 86'ya yükseldiği, bunlardan 112'sinin ölümle sonuçlandığı kaydedilmişti.

Dang humması nedir? Nasıl bulaşıyor?

Dang humması flaviviridae familyasından bir flavivirüs olan dengue virüsün neden olduğu bir viral bir hastalıktır. Hastalık dünyada önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Dengue virüsün dört serotipi bulunmaktadır. Her serotiple oluşan enfeksiyon ömür boyu spesifik bağışıklık bırakır.

Dang humması insanlara genellikle sivrisinekler yoluyla bulaşmaktadır. Dang ateşi tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalıktır

Nasıl belirtiler gösterir?

Sivrisinek ısırığıyla beraber enfeksiyon deriden kana girmektedir. Kana karışan virüs, ateşin yükselmesinden sonra damarların geçirgenliğinde aşırı artışa bağlı olarak karın ve akciğer zarı boşluklarında sıvı toplanmasıyla sonuçlanacak 24-48 saatlik bir periyodun başlangıç işaretleridir. Eğer tedavi ile düzeltilemezse dolaşım yetmezliği ve şok ile hasta kaybedilir.





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