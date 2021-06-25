Dangal filminin konusu ne oyuncuları kimler? Dangal filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Dangal filmi, dönem dönem televizyon ekranlarında yayınlanıyor ve her yayınlandığında ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan Dangal filminin konusu kadar oyuncuları da dikkat çekerken filmin nerede ve ne zaman çekildiği de izleyiciler tarafından araştırılıyor.
25 Haziran 2021, Cuma 17:14 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Aamir Khan’ın başrolde oynadığı Dangal filmi, bir babanın kızları için kızları ile birlikte verdiği mücadeleyi gözler önüne seriyor. Hindistan yapımı filmin çekilmesinin üzerinden yıllar geçse bile popülerliğini korurken, ailecek izlenecek filmler listesinde Dangal üst sıralarda yer alıyor.
DANGAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Dangal filminde Hintli bir Mahavir Singh Phogat'ın hikayesi konu ediliyor.
Güreş hayranı olan Mahavir Singh Phogat kızlarına güreş öğretmeye karar verir ancak toplumsal baskılar nedeniyle bu çok da kolay olmaz. Fakat kızlarını çocukluklarından itibaren sıkı çalışma ve fedakarlıklarla güreşçi olarak yetiştiren Mahavir Singh Phogat sonunda en büyük arzusuna kavuşur.
Geeta Phogat ve Babita Kumari yıllar süren zorlu çalışmalarının ardından güreş sporunda iddialı isimler haline gelirler.
Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olarak adını tarihe yazdırırken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır.
DANGAL FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Dangal filmi, 2016 yılı Hindistan’da çekilmiştir.
DANGAL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
- Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan
- Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh
- Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra
- Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar
- Genç Babita - Suhani Bhatnagar
- Genç Geeta- Zaira Wasim
- Rohit Shankarwar
- Vivan Bhatena
- Aparshakti Khurrana
- 2 numaralı erkek dövüşçü- Kaustubh Pile
- Antrenör Pramod Kadam- Girish Kulkarni