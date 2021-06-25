Magazin Dangal filminin konusu ne oyuncuları kimler? Dangal filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Dangal filminin konusu ne oyuncuları kimler? Dangal filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Magazin

Dangal filminin konusu ne oyuncuları kimler? Dangal filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Dangal filmi, dönem dönem televizyon ekranlarında yayınlanıyor ve her yayınlandığında ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan Dangal filminin konusu kadar oyuncuları da dikkat çekerken filmin nerede ve ne zaman çekildiği de izleyiciler tarafından araştırılıyor.

25 Haziran 2021, Cuma 17:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ünlü oyuncu Aamir Khan’ın başrolde oynadığı Dangal filmi, bir babanın kızları için kızları ile birlikte verdiği mücadeleyi gözler önüne seriyor. Hindistan yapımı filmin çekilmesinin üzerinden yıllar geçse bile popülerliğini korurken, ailecek izlenecek filmler listesinde Dangal üst sıralarda yer alıyor.

DANGAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dangal filminde Hintli bir Mahavir Singh Phogat'ın hikayesi konu ediliyor.

Güreş hayranı olan Mahavir Singh Phogat kızlarına güreş öğretmeye karar verir ancak toplumsal baskılar nedeniyle bu çok da kolay olmaz. Fakat kızlarını çocukluklarından itibaren sıkı çalışma ve fedakarlıklarla güreşçi olarak yetiştiren Mahavir Singh Phogat sonunda en büyük arzusuna kavuşur.

Geeta Phogat ve Babita Kumari yıllar süren zorlu çalışmalarının ardından güreş sporunda iddialı isimler haline gelirler.

Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olarak adını tarihe yazdırırken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır.

DANGAL FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dangal filmi, 2016 yılı Hindistan’da çekilmiştir.

DANGAL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan
  • Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh
  • Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra
  • Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar
  • Genç Babita - Suhani Bhatnagar
  • Genç Geeta- Zaira Wasim
  • Rohit Shankarwar
  • Vivan Bhatena
  • Aparshakti Khurrana
  • 2 numaralı erkek dövüşçü- Kaustubh Pile
  • Antrenör Pramod Kadam- Girish Kulkarni

 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
25 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Ben şaşırmaya devam ediyorum
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Şener Şen'in ismi ikna için yeter mi?
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Kardeşler
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
21 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Yazın keyfini çıkarmaya hazır mısınız?
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Mevlana'nın hayatı dizi oluyor
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta'yı hamama götürdü