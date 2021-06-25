Ünlü oyuncu Aamir Khan’ın başrolde oynadığı Dangal filmi, bir babanın kızları için kızları ile birlikte verdiği mücadeleyi gözler önüne seriyor. Hindistan yapımı filmin çekilmesinin üzerinden yıllar geçse bile popülerliğini korurken, ailecek izlenecek filmler listesinde Dangal üst sıralarda yer alıyor.

DANGAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dangal filminde Hintli bir Mahavir Singh Phogat'ın hikayesi konu ediliyor.

Güreş hayranı olan Mahavir Singh Phogat kızlarına güreş öğretmeye karar verir ancak toplumsal baskılar nedeniyle bu çok da kolay olmaz. Fakat kızlarını çocukluklarından itibaren sıkı çalışma ve fedakarlıklarla güreşçi olarak yetiştiren Mahavir Singh Phogat sonunda en büyük arzusuna kavuşur.

Geeta Phogat ve Babita Kumari yıllar süren zorlu çalışmalarının ardından güreş sporunda iddialı isimler haline gelirler.

Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olarak adını tarihe yazdırırken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır.

DANGAL FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dangal filmi, 2016 yılı Hindistan’da çekilmiştir.

DANGAL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?