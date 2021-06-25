Dilimize oldukça yabancı olan Dangal, televizyon izleyicileri tarafından olukça merak ediliyor. Hindistanlı bir babanın kızlarını tüm olumsuzluklara rağmen güreşçi olarak yetiştirmesini anlatan Dangal, anlam açısından da zaten film ile alakalı bir konumda. İşte dangalın Türkçe anlamı…

DANGAL NE DEMEK NE ANLAMA GELİYOR? İŞTE DANGALIN TÜRKÇE ANLAMI

Hindistan’da güreş müsabakalarına Dangal ismi veriliyor. Dangalın Türkçe anlamı ise “Güreşen Kişiler” şeklinde ifade ediliyor.

DANGAL FİLMİNİN KONUSU NE?

Hintli bir Mahavir Singh Phogat, güreş hayranıdır ve iki kızını güreşçi olarak yetiştirmek ister. Ancak kız çocuklarının güreşçi olamayacağına ilişkin genel kanı genç babanın bu isteğini gerçekleştirmesindeki en büyük engeldir. Ancak Singh Phogat, yılmaz ve tüm zorluklara rağmen, kızlarını iyi birer güreşçi olarak yetiştirir.

Geeta Phogat ve Babita Kumari yıllar süren zorlu çalışmalarının ardından güreş sporunda iddialı isimler haline gelirler.

Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olarak adını tarihe yazdırırken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır.

DANGAL FİLMİNİN OYUNCULARI

Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

Genç Babita - Suhani Bhatnagar

Genç Geeta- Zaira Wasim

Rohit Shankarwar

Vivan Bhatena

Aparshakti Khurrana

2 numaralı erkek dövüşçü- Kaustubh Pile

Antrenör Pramod Kadam- Girish Kulkarni



