Dani Alves'e şok! Evini soydular

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain’in (PSG) Brezilyalı yıldızı Dani Alves’in evi soyuldu

23 Şubat 2019, Cumartesi 19:29
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Dani Alves'e şok! Evini soydular

Ülke basınında yer alan haberlere göre, PSG’nin hafta içi Montpellier ile oynadığı lig maçı sırasında Alves’in Neuilly-sur-Seine bölgesindeki evine giren soyguncular, 35 yaşındaki futbolcunun değerli kol saatlerini çalarak kaçtı.

Haberlerde, olay hakkında emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

PSG’de geçen yılın sonlarında da Eric-Maxim Choupo-Moting ve Thiago Silva’nın evleri soyulmuştu. Liverpool’da forma giyen Sadio Mane’nin evi ise Bayern Münih ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı sırasında geçen perşembe soyulmuştu.

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