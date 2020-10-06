25’inc kez çekilen James Bond filmi 'No Time to Die’da beşinci ve son kez 007 karakterine hayat veren Daniel Craig’in ardından yeniden karaktere hayat verecek isimler konusunda pek çok söylenti ortaya atıldı.

52 yaşındaki İngiliz aktör Craig, yerine kimin geçeceği konusunda herhangi bir fikri olmasa da rolü alacak isme tavsiyede bulundu. The Tonight Show'da dün gece yayınlanan röportajında ​​Jimmy Fallon'a konuşan Craig, “Sakın berbat etmeyin. Güzel, harika bir iş. Mahvetmeyin. Bulduğunuzdan daha iyi şekilde bırakın” dedi.





“Daniel Craig’den sonra James Bond kim olacak?” sorusu çok kez gündeme gelmiş ve Tom Hardy, James Norton, Sam Heughan, Tom Hiddleston, Richard Madden, Jack Lowden, Michael Fassbender, Idris Elba gibi isimler konuşulmuştu. Henüz kimin yeni James Bond olacağı netlik kazanmazken, son film No Time to Die’ın gösterim tarihi 2021’e ertelendi. Kasım 2020’de gala yapması beklenen filmin, salgın nedeniyle ertelenmesiyle 2 Nisan 2021’de gösterime girmesi bekleniyor.