DANİEL RADCLİFFE KİMDİR?

Daniel Radcliffe, 23 Temmuz 1989 tarihinde Londra'da dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Daniel Jacop Radcliffe olan oyuncunun çok başarılı yapımlarda rol aldığı görülmektedir. İngiliz aktörün küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa karşı ilgisi olmuştur. Bu ilgiden dolayı 2000 tarihinde çok önemli bir fırsat yakalamıştır. Büyük bir hayran kitlesi olan Harry Potter karakterine hayat vermek için Daniel Radcliffe seçilmiştir.

Harry Potter karakteri için seçilen Radcliffe, kariyerine emin adımlarla başlamıştır. Harry Potter filminin kaynağı İngiliz yazar J. K. Rowling'in kitabından gelmektedir. Bu kitap dünya çapında çok önemli başarılar elde etmiştir. Daniel Radcliffe içinde bu karakteri oynamak büyük başarıların ilk adımı olacaktı.

Daniel Radcliffe henüz 11 yaşındayken muhteşem bir filmde başrol oynayacaktı. Haryy Potter filmi gösterime girdikten sonra Radcliffe için birçok başarı kendiliğinden gelmiştir. Çünkü bu karakteri çok iyi bir şekilde canlandıran İngiliz oyuncu birçok yapımda başrol oynamayı başarmıştır. Film ve dizi kariyerine halen devam etmektedir.

2021 EN ÇOK SEVİLEN, İZLENEN DANİEL RADCLİFFE DİZİLERİ

1. HARRY POTTER SERİSİ

Harry Potter karakterine hayat veren Daniel Radcliffe oldukça başarılı bir performans göstermiştir. Bu performanstan dolayı serinin tüm filmlerinde başrolde yer almıştır. İlk olarak 2001 tarihinde Harry Potter ve Felsefe Taşı gösterime girmiştir. Bu film çok büyük bir başarı elde etmiştir. Bu başarı serinin diğer halkaları ile devam etmiştir.

Toplam 8 filmden oluşan bu seri 2011 tarihinde Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 filmi ile sona ermiştir. Harry Potter serisi Daniel Radcliffe'in en çok izlenen filmlerinin başında gelmektedir.

2. MİRACLE WORKS

Dizi olarak yayınlanan Miracle Works oldukça beğenilen yapımlardan birisi olmuştur. Daniel Radcliffe bu dizide Prince Chauncley rolünü üstlenmiştir. 2019 tarihinde ilk sezonu ile yayınlanan dizinin iki sezonu tamamlanmıştır. 3. sezon için onay alan dizinin bu sezonu 2021 tarihinde yakın bir zamanda başlayacaktır.

3. A YOUNG DOCTOR'S NOTEBOOK

Daniel Radcliffe'in sevilen yapımlarından olan bu dizi 2 sezon sürmüştür. Toplam 8 bölümden oluşan dizinin ilk yayın tarihi ise 2012 yılıydı. Radcliffe bu dizide Young Doctor Vladimir Bomgard karakterine hayat vermiştir.

4. PRETORİA'DAN KAÇIŞ

Gerilim ve dram türündeki bu film 2020 tarihinde gösterime girmiştir. Tim Jenkin karakterine hayat veren Daniel Radcliffe bu filmde çok başarılı bir oyunculuk sergilemiştir. Güney Afrikalı Tim Jenkin ve Stephen Lee’nin hikayesini anlatan filmin çok başarılı olduğu görülmektedir.

5. HORNS

Boynuzlar olarak bilinen bu filmde Ig Perrish karakterini Daniel Radcliffe canlandırmaktadır. Ig Perrish polis tarafından sevgisini öldürmekle suçlanmaktadır. Ancak Ig Perrish sabah uyandığı zaman olanları hatırlamamaktadır. Tuhaf olan ise Ig'ın kafasının iki yanında boynuzlar çıkmaktadır.

Boynuzların gizemini çözmek için harekete geçen Ig, aynı zamanda sevgilisinin başına gelenleri araştıracaktır. Fantastik ve korku öğeleri içeren film çok beğenilmiştir.

6. JUNGLE

2017 tarihinde yayınlanan filmin türü macera ve gerilimdir. Macera arzusu içerisinde olan Yossi Ghinsberg, Amazon Ormanları'nda bir yolculuğa katılır. Bu yolculukta oldukça heyecanlı zamanlar yaşanacaktır. Yossi Ghinsberg karakterini Daniel Radcliffe canlandırmaktadır. Aksiyon ve heyecan arayanlar için ideal bir film tercihidir.



