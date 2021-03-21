Harry Potter serisiyle çocuk yaşta hatırı sayılır bir şöhrete kavuşan Daniel Radcliffe, romantik türdeki Paramount’un The Lost City of D projesinin kadrosuna dahil oldu. NTV'nin haberine göre 31 yaşındaki Radcliffe, Sandra Bullock ve Channing Tatum ile birlikte projede yer alacak. Projede ayrıca Da’Vine Joy Randolph da bir karaktere hayat verecek.





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