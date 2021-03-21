Kültür & Sanat Daniel Radcliffe'in yeni projesi belli oldu

Daniel Radcliffe'in yeni projesi belli oldu

Kültür & Sanat

Daniel Radcliffe'in yeni projesi belli oldu

Harry Potter serisiyle tanıdığımız oyuncu Daniel Radcliffe, The Lost City of D kadrosuna katıldı.

21 Mart 2021, Pazar 14:48 Son Güncelleme:
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Harry Potter serisiyle çocuk yaşta hatırı sayılır bir şöhrete kavuşan Daniel Radcliffe, romantik türdeki Paramount’un The Lost City of D projesinin kadrosuna dahil oldu. NTV'nin haberine göre 31 yaşındaki Radcliffe, Sandra Bullock ve Channing Tatum ile birlikte projede yer alacak. Projede ayrıca Da’Vine Joy Randolph da bir karaktere hayat verecek.


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