Daniel Radcliffe'in yeni projesi belli oldu
Harry Potter serisiyle tanıdığımız oyuncu Daniel Radcliffe, The Lost City of D kadrosuna katıldı.
21 Mart 2021, Pazar 14:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Harry Potter serisiyle çocuk yaşta hatırı sayılır bir şöhrete kavuşan Daniel Radcliffe, romantik türdeki Paramount’un The Lost City of D projesinin kadrosuna dahil oldu. NTV'nin haberine göre 31 yaşındaki Radcliffe, Sandra Bullock ve Channing Tatum ile birlikte projede yer alacak. Projede ayrıca Da’Vine Joy Randolph da bir karaktere hayat verecek.