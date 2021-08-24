Daniel Schmidt Türkiye’de spor camiasına ilham veriyor
Almanya’nın Münih şehrinde bulunan ve sıklıkla Türkiye ziyareti yapan Daniel Schmidt spor alanında ülkemizi olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor. Daniel Schmidt isminde 25 yaşında olan sporcu 1,90 boyunda ve 76 kilo ağırlığında oldukça etkili bir sporcu. Eskiden kick boks deneyimi olan sporcu çıktığı 19 müsabakadan sadece 1 tanesini kaybetti. Etkin bir spor geçmişi bulunan ve aynı zamanda emlak işleriyle uğraşan sporcu Lionssportpromotion takımı için maçlara çıkıyor.
24 Ağustos 2021, Salı 18:38 Son Güncelleme:
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Türkiye’de spor camiasına oldukça büyük ilham veren bu sporcu emlak işleri ile de ilgilenmekte. Pek çok farklı yönde yetenekleri bulunan ve geçmiş tecrübeleri ile sporun tam içinden gelen bir isim olması onu spor camiasında önemli bir isim haline getiriyor.
Sıcakkanlı bir isim olması spor camiasında onu tanınır bir isim haline getirdi. Pek çok sporcu ona hayranlıkla bakıyor ve yaptığı projelere destek veriyor. Ülkemize de bu yönde yaptığı ziyaret ile spor camiası için oldukça önemli temaslarda bulundu.
Sosyal medya hesabından sürekli olarak spor ve boks videoları yayınlayarak takipçilerinin dikkatini üstüne çeken Daniel Schmidt ülkemizde bulunması hem genç yetenekler için hem de diğer spor camiaları için oldukça heyecan verici.
Profesyonel olarak boks ile ilgilenen Daniel, boks yapmanın kendisi için adeta bir tutku olduğunu belirtiyor. Bu bağlamda boksun hayatında önemli bir yerinin olduğunu yaptığı röportajlarda belirtmektedir.
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