Asist Analiz'in haberine göre, Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Daniel Sturridge artık ABD'de futbol oynayacak.

David Beckham'ın ortağı olduğu MLS Ligi takımı Inter Miami, İngiliz oyuncuyu renklerine bağladı.

Henüz 6 aydır Trabzonspor'da oynayan Sturridge, sürekli sakatlıklarını bahane etmiş ve toplamda 11 maç kaçırmıştı. Oynadığı maçlarda ise sahada adeta görünmez adam olan Sturridge, hem taraftarın hem de yönetimin sabrını taşırmıştı.

Ahmet Ağaoğlu, Sturridge'in imza töreninde oyuncuya verilen yüklü parayla ilgili sorulan soruya şakayla karışık "Ben o verdiğim parayı bundan almazsam, zaten rahat uyuyamam" demişti.

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