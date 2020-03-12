Daniele Rugani ve kız arkadaşından ilk açıklama

Daniele Rugani, resmi Instagram hesabından bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi:

"Haberleri okuyacak ve benim için endişelenecek herkesi temin derim, iyiyim. Herkesi kurallara saygı duymaya davet ediyorum çünkü bu virüs hiçbir ayrım yapmıyor! Bunu kendimiz, sevdiklerimiz ve çevremizdekiler için yapalım" dedi.

Rugani'nin kız arkadaşı Michela Persico da futbolcunun iyi olduğunu açıkladı ve herkesi dikkatli olmaya davet etti. Michela, Rugani'ye iyi bakmasını isteyen taraftarlara cevap olarak,

"O zaten iyi. Testleri pozitif fakat herhangi bir belirti görülmedi. Hastalık bazen semptom göstermiyor ve bu yüzden herkes lütfen evinde kalsın. Çünkü birçok kişi virüse sahip olmasına rağmen bunu bilmiyor. Birbirimize destek olalım, böylece her şey geçecek" dedi.

Serie A'daki ilk futbolcu Rugani

"Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir" açıklamasını yapan Juventus, Serie A'da koronavirüs görülen ilk takım, Rugani ise ilk oyuncu oldu.

İlgili Haberler Juventus oyuncusu Daniele Rugani'de koronavirüs tespit edildi