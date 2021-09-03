Danilo Şef ayrıldı mı? MasterChef'te Danilo Zanna neden gitti, neden yok?
MasterChef Türkiye bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışma esnasında Danilo Şef programdan erken ayrıldı. İzleyenleri şaşkına çeviren bu gelişme sonrası 'Danilo Şef'e ne oldu? Danilo Şef ayrıldı mı? Danilo Zanna neden gitti, neden yok?' gibi konular programı izleyen seyirciler tarafından merak konusu oldu. Şef Mehmet Yalçınkaya, Danilo Şef'in neden programda yer almadığına dair bir açıklama yaptı. Peki, Danilo Şef programdan ayrıldı mı? İşte merak edilenler...
03 Eylül 2021, Cuma 00:39 Son Güncelleme:
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İlgiyle izlenen program MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Jüri üyelerinden Danilo Zanna son programda ekranda yer almayınca izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi 'Danilo Şef'e ne oldu? MasterChef'ten ayrıldı mı?' sorularını merak edip araştırmaya başladı.
Mehmet Şef, jüri üyelerinden Danilo Şef'in durumuyla ilgili, ''Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı.'' dedi.
MasterChef Türkiye yarışmasında Danilo Şef'in bundan sonraki programlarda olup olmayacağı merak ediliyor. Bu sorunun cevabı bir sonraki bölümde yanıt bulacak.
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