İlgiyle izlenen program MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Jüri üyelerinden Danilo Zanna son programda ekranda yer almayınca izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi 'Danilo Şef'e ne oldu? MasterChef'ten ayrıldı mı?' sorularını merak edip araştırmaya başladı.

DANİLO ŞEF AYRILDI MI?

Mehmet Şef, jüri üyelerinden Danilo Şef'in durumuyla ilgili, ''Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı.'' dedi.

MasterChef Türkiye yarışmasında Danilo Şef'in bundan sonraki programlarda olup olmayacağı merak ediliyor. Bu sorunun cevabı bir sonraki bölümde yanıt bulacak.