Magazin Danilo Zanna: Çok zordu, bunu ilk defa anlatıyorum

Danilo Zanna: Çok zordu, bunu ilk defa anlatıyorum

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Danilo Zanna: Çok zordu, bunu ilk defa anlatıyorum

'MasterChef Türkiye' yarışmasının sempatik jüri üyesi Danilo Zanna, koronavirüs pandemisi sebebiyle kaybettiği babası Armando Zanna ile ilgili duygularını paylaştı.

04 Mart 2021, Perşembe 18:58 Son Güncelleme:
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Şef, sunucu ve işletmeci Danilo Zanna, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu, yeni sezonda Exxen’de yayınlanan 'Katarsis' programına konuk oldu.

Nisan 2020'de İtalya’da yaşayan babası Armando Zanna’yı kaybetmenin acısıyla sarsılan ünlü şef, babasını en son gördüğü anı ve son konuşmalarını anlattı.

"NEFES ALIRKEN ÇOK ZORLANDI" 

"Biliyorsunuz İtalya salgında Türkiye’den çok daha önce karantinaya girmeye başlamıştı. Oradaki vakalar çok ciddi şekilde etkiledi herkesi. Babamın zaten rahatsızlıkları vardı. Salgından kaynaklı onları önceden korumaya aldığımızı düşünüyorduk ama bir anda ateşlenmelerle hastalığı başladı. İlk annem ateşlenmeye başlamış hatta. Testlerde annenim durumu pozitif çıkmıştı. Annem bunu atlattı, babam ise giderek daha da ağırlaştı.

Doktorlar en son nefes alırken çok zorlandığını söyledi ve 'babanızı hastaneye götürmemiz gerekli' dediler. Ambulans geldi eve, o an annem çok üzüldü..."

"HİÇ KORKMAYIN, EVE DÖNECEĞİM" 

"Babamı son gördüğüm an o zaman oldu. Annemi rahatlamaya çalışıyoruz derken, babam hastaneye giderken 'facetime’dan beni arayın' dedi. Çok zordu, bunu ilk defa burada anlatıyorum. 'Hiç korkmayın ben eve döneceğim' dedi. 24 saat içinde daha kötü oldu. Çok acayip bir duyguymuş. Cenaze bile yapamadık. "Annemin beş ay boyunca testi pozitif oldu. Kimse gidemedi cenazeye, bu süreden sonra ancak yapabildik cenazemizi. Üzülemiyorsun, gidip gelemiyorsun. Çok zor bir dönem oldu."

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