Geçen sezon eğlenceli ve tartışmalı anlarıyla seyirciyi ekran başına çekmeyi başaran MasterChef Türkiye'nin yeni sezon ilk bölümü bu akşam ekrana geliyor. Yarışmacılar merak ediliken juride ise bir değişiklik bulunuyor. Hazer Amani'den boşalan koltuğa İtalyan Danilo Zanna dahil oluyor. Şimdi yarışmayı sabırsızlıkla bekleyenler "Danilo Zanna kimdir? Kaç yaşında? Nereli?" sorularına yanıt arıyor.

DANILO ZANNA ELİN OĞLU İLE TANINDI!

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık maharetlerini kendisini aktarmayı başaran Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında yetkinlik sahibi oldu.

Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açmıştır.

Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sunmaya başlamıştır.

Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programında İtalyan kimliğiyle yer almıştır.

Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır.