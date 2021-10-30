Ekranların sevilen oyuncusu Merve Dizdar, yemek programlarının sempatik şefi Danilo Zanna ve YouTuber Sergen Deveci, Yemeksepeti’nin yeni reklam filmi “Aklındaysa Kapında” için ekran karşısına geçti. Reklam filminde Yemeksepeti’nin yenilenen markası ve genişleyen hizmet yelpazesi ile artık yemek sipariş teslimatından çok daha fazlasını sunduğu anlatılıyor. Reklamda oyuncular, ihtiyaç duydukları ürünlerin Yemeksepeti ile birkaç dakika içinde kapılarına kadar gelmesinin kolaylığını ve keyfini izleyiciye yansıtıyorlar.

Aklındaysa Kapında reklam filmi, kız arkadaşıyla evde otururken karnı acıkan Sergen Deveci’nin, aklına düşen yemek çeşitleriyle başlıyor. Tam o anda birden bir eyvah çığlığı duyuluyor ve Merve Dizdar’ın bulaşık deterjanının bittiği görülüyor. Ek olarak Danilo Zanna, yemek yaparken, bazı malzemelerin eksik olduğunu fark ediyor ve et, sebze gibi ürünlerin iyi ve taze olanlarının mahalle esnafından alınması gerektiğini hatırlatıyor. Tüm siparişler Yemeksepeti saha ekibi ile dakikalar içinde kapıya kadar ulaştırılıyor. Sergen ve kız arkadaşının karnı doyuyor, Merve Dizdar, bulaşık makinesi çalışırken ekstradan sipariş ettiği kahve ve çikolata ile keyif yapıyor ve Danilo Zanna, yemeğini pişiriyor.

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