Futbol Danimarka Futbol Federasyonu Eriksen'in iyi olduğunu açıkladı

Danimarka Futbol Federasyonu Eriksen'in iyi olduğunu açıkladı

Futbol

Danimarka Futbol Federasyonu Eriksen'in iyi olduğunu açıkladı

Danimarka Futbol Federasyonu, Finlandiya maçında kalbiyle ilgili sorun yaşayan Christian Eriksen'in son durumu hakkında açıklama yaptı. Federasyon, Eriksen'in durumunun stabil olduğunu bildirdi.

13 Haziran 2021, Pazar 14:19 Son Güncelleme:
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Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek. Milli Takım kadrosu ve ekibi, dün yaşananlardan sonra destek aldı ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edecek. Eriksen ve ailesine desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz.


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