Dünya Danimarka nüfusundan kat kat fazla aşı aldı

Danimarka nüfusundan kat kat fazla aşı aldı

Dünya

Danimarka nüfusundan kat kat fazla aşı aldı

Danimarka corona virüs salgını ile mücadelede nüfusunun 4 katından fazla aşı aldı. Danimarka'nın aşı alacağı firmalar da belli oldu.

30 Ocak 2021, Cumartesi 10:20 Son Güncelleme:
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Danimarka İlaç Ajansının internet sitesinde yer alan rakamlara göre, Danimarka, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı 41,6 milyon doz aşı siparişi verdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu aracılığıyla aşı tedarik eden Danimarka, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, BioNTech/Pfizer, CureVac ve Moderna firmalarından aşı alacak.

Anlaşma çerçevesinde Danimarka’nın 3 milyon kişi için ekstra aşı opsiyonunun daha bulunduğu kaydedildi. Söz konusu opsiyonun da kullanılması durumunda, 27,8 milyon kişiye yetecek kadar aşı satın alınmış olacak.


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