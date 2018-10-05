Danimarka yeni bir ada inşa edecek

Ülke yüz ölçümü az olduğu için sıkıntı çeken ve ev inşası için uygun yer bulamayan Danimarkalılara hükümet yeni bir çözümle geldi.

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen düzenlediği basın toplantısında 35 bin insanın yaşayabileceği bir ada inşa edeceklerini açıkladı.

BAŞKENT SULAR ALTINDA KALACAK

İnşa edilmesi planlanan adanın Kopenhag limanının karşısına yapılacağını açıklayan Başbakan Rasmussen, adanın inşa edilebilmesi için parlamentonun da destek vermesi gerektiğini söyledi.

Eğer ada inşa edilebilirse, 2070’e kadar suyun altında kalması beklenen Kopenhag şehri de yükselen deniz seviyesinden korunmuş olacak. AA