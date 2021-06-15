Türkiye Danıştay Üyesi İrfan Eroğlu hayatını kaybetti

Danıştay Üyesi İrfan Eroğlu hayatını kaybetti

Türkiye

Danıştay Üyesi İrfan Eroğlu hayatını kaybetti

Danıştay 1. Daire Üyesi İrfan Eroğlu, 58 yaşında hayatını kaybetti.

15 Haziran 2021, Salı 20:40 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, 1. Daire Üyesi Eroğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün vefat etti.

1992'de Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliğine atanarak mesleğe başlayan Eroğlu, Ankara İdare Mahkemesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği ile Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Danıştay Üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen İrfan Eroğlu, Danıştay Genel Kurulunca 10 Mart 2016'da Danıştay 12. Daire Başkanlığı'na seçilmişti.

AA

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