Türkiye Danıştay, YKS kararını verdi

Danıştay, YKS kararını verdi

Türkiye

Danıştay, YKS kararını verdi

Danıştay 8. Dairesi, YKS için kararını verdi.

19 Haziran 2020, Cuma 12:39 Son Güncelleme:
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Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle YKS'nin 27-28 Haziran'da yapılmaması gerektiği ileri sürülerek sınav tarihinin öne çekilmesine ilişkin karar, yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştaya taşındı. 

Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına yönelik kararın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, planlandığı şekilde 27 ve 28 Haziran'da yapılacak.

AA


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