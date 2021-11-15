Ethem Öztürk isimli vatandaş Coca-Cola’nın sağlığa zararlı olup olmadığının belirlenmesine yönelik bakanlığa ilettiği talebin reddedilmesi üzerine bu kez de Ankara 18. İdare Mahkemesi’nde Dava açtı. İdare mahkemesi, açılan davayı 2015 yılında reddetti.

Kararda, Cola’nın içindeki maddelerin yönetmelikte tanımlanan aroma vericilerin risk değerlendirmesinin yapıldığı ve gıdalarda kullanımına izin verilmiş maddeler olduğu savunuldu.

DANIŞTAY: ARAŞTIRILSIN

DW Türkçe’de yer alan habere göre ret kararı bu kez de Danıştay’a taşındı. Danıştay 10. Dairesi itirazı kabul ederek, idare mahkemesinin kararının bozulmasına karar verdi.

Kararın gerekçesinde, dava konusu uyuşmazlığın Coca-Cola İçecek AŞ tarafından üretilen gazlı içeceklerin içerisinde bulunan şeker, fosforik asit, karamel/4-metilimidizol, kafein, aspartam ve bisfenolA gibi katkı maddelerinin insan sağlığı açısından zararlı olup olmadığının belirlenmesi hususunda toplandığına işaret edildi.

EKSİK İNCELEME YAPILDI

Yerel mahkemenin bu hususa ilişkin herhangi bir araştırma ve inceleme yapmadan davayı reddettiğine dikkat çekilen kararda, “Bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle Coca-Cola İçecek AŞ tarafından üretilen gazlı içeceklerin içerisinde yukarıda sayılan katkı maddelerin bulunup bulunmadığı, anılan maddelerin tespiti halinde mevzuatta kullanımına izin verilip verilmediği ile kullanım miktarlarının mevzuata uygun olup olmadığı ortaya konularak dava konusu işlemin hukuka uygunluk denetiminin yapılması gerekirken, eksik inceleme ve değerlendirme sonucunda verilen davanın reddi yönündeki mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır” denildi.



