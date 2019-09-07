Danla Bilic: Anne kızın aşık oldu

Danla Bilic'in New York tatili devam ediyor.

Geçen günlerde paylaştığı story'de "Cardi B'nin kuzeni arkamızda" deyince kızın kilosuyla dalga geçtiği gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Ayrıca gittiği bir restoranda Kendall Jenner tarafından güvenliğe şikayet edildi.

GİGİ HADİD'LE FOTOĞRAF...

Danla Bilic,dünyaca ünlü model Gigi Hadid’le birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafa, "Anne kızın aşık oldu. Ağzını kapatamıyor." notunu düştü.

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