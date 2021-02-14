Danla Bilic: Danla bir karakter, kendine aşık bir kız
YouTuber Danla Bilic, Armağan Çağlayan’ın “Gör Beni” programında kendisini anlattı.
14 Şubat 2021, Pazar 09:28 Son Güncelleme:
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İşte Danla Bilic'in açıklamaları:
- Başka bir platformdan teklif geldi ama kabul etmedim. YouTube’dan mutluyum.
- Enes (Batur) 2 senedir magazinsel. Ben çıktığım ikinci aydan itibaren linç yemeye başladım. 4 sene bitti. Linçler beni etkilemez.
- Patates en hassas noktam. Patatesli her şeyi yerim.
- Çok rahat ve şımarık büyüdüm. Öyle de devam ettirmeye çalışıyorum.
- Tabii ki tamamen Danla Bilic değilim. Kamera önündeki Danla bir karakter, kendine âşık bir kız. Kamera dışında o kızı yaşamıyorum. Öyle olsa hiç arkadaşım kalmazdı.