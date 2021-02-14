Magazin Danla Bilic: Danla bir karakter, kendine aşık bir kız

Danla Bilic: Danla bir karakter, kendine aşık bir kız

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Danla Bilic: Danla bir karakter, kendine aşık bir kız

YouTuber Danla Bilic, Armağan Çağlayan’ın “Gör Beni” programında kendisini anlattı.

14 Şubat 2021, Pazar 09:28 Son Güncelleme:
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İşte Danla Bilic'in açıklamaları:

  • Başka bir platformdan teklif geldi ama kabul etmedim. YouTube’dan mutluyum.
  • Enes (Batur) 2 senedir magazinsel. Ben çıktığım ikinci aydan itibaren linç yemeye başladım. 4 sene bitti. Linçler beni etkilemez.
  • Patates en hassas noktam. Patatesli her şeyi yerim.
  • Çok rahat ve şımarık büyüdüm. Öyle de devam ettirmeye çalışıyorum.
  • Tabii ki tamamen Danla Bilic değilim. Kamera önündeki Danla bir karakter, kendine âşık bir kız. Kamera dışında o kızı yaşamıyorum. Öyle olsa hiç arkadaşım kalmazdı.
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