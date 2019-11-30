Danla Bilic dudağının içine dövme yaptırdı

Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’ya olan aşkını vücuduna dövme yaptırmak istemiş, bunun için de alt dudak içini tercih etmişti. Eşinin adının baş harfini taşıyan ‘K’ dövmesi seçtiği yer itibarıyla uzun süre gündemden düşmemişti.

'Help'

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic de geçtiğimiz günlerde aynı yere ‘Help’ (İmdat) dövmesi yaptırarak dikkat çekti. Alt dudak dövmesi gençler arasında bir süredir çok moda.

Akımın öncüsü Kendall Jenner

Akımın öncüsü ise Kendall Jenner. Dünyaca ünlü model alt dudağının içine yaptırdığı ‘Miyav’ dövmesiyle çok konuşulmuştu.





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