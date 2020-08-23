Danla Bilic ile Cemal Can'ın pozları sosyal medyayı salladı
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven ile yakın arkadaşı Danla Bilic'in verdiği pozlar olay oldu. "Biz hazırız" notuyla Instagram hesabından kareleri paylaşan Danla Bilic, beğeni yağmuruna tutuldu.
23 Ağustos 2020, Pazar 14:07 Son Güncelleme:
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Cemal Can Canseven ile yakın arkadaşı fenomen Danla Bilic birbirinden ayrılmıyor. İkili ,son olarak sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarla takipçilerini mest ettiler. Danla Bilic, paylaşımına "Biz hazırız" derken Cemal Can Canseven ise evlilik teklifine gönderme yaparak "O hayır dedi, maşallah" notunu düştü. İkilinin kostüm seçimleri ise oldukça beğenildi.
'Düğüne çağırmadınız he'
Öte yandan Survivıor 2020 yarışmacılarından Berkan'ın, bu pozlara "Düğüne çağırmadınız he" yazması dikkatlerden kaçmadı. Cemal Can ile Danla Bilic daha önce de evlilik iddialarıyla gündeme gelmişti.
Cemal Can Survivor'dayken, Danla Bilic'in espri yapmış ve daha önce evlenip boşandıklarını söylemişti. Bilic'in bu sözleri gerçek sanılmış ve günlerce konuşulmuştu.
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