Danla Bilic kimdir? İşte biyografisi…

Danla Bilic ile 'tatlıcı' lakaplı sevgilisi Berat Demir ayrılık ve barışma haberleri ile sık sık konuşuluyor. Şimdi de Danla Bilic evleniyor mu? haberleriyle gündeme gelen Danla Bilic internette merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Danla Bilic kimdir? İşte Danla Bilic hayatı hakkındaki detaylar…

DANLA BİLİC KİMDİR?

Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Kütahyalı olan Danla Bilic, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini sürdürüyor. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile milyonlarca kişiye ulaşsa da ilk olarak Twitter’da dikkatleri üzerine çekti.

Youtube'da paylaştığı makyaj videolarında yaptığı sert eleştirileriyle fenomen oldu. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu. Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Danla Bilic, kendi makyaj markasını oluşturdu.