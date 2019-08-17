Danla Bilic paylaştı, ortalık karıştı

YouTuber Danla Bilic Norm Ender’le fotoğraf paylaştı.

Norm Ender'in Danla Bilic'le fotoğraf çektirmesi sosyal medyada olay yarattı.

Popüler kültüre karşı eleştiriyle dikkat çeken Norm Ender' in Danla ile fotoğraf çekilmesi eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bazı kişiler de fotoğrafın fotoşop olduğunu iddia etti.

“NORM ENDER FANIYIM”

Danla Bilic daha önce, “Disslerden falan bağımsız Norm Ender fanı olmuş durumdayım. Konser bileti falan bakıyorum ve en kötüsü adam bunu duysa sinir krizi geçirebilir. Bunun bilincinde bir fanım o yüzden konsere gitmemeliyim” diye tweet atmıştı.

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