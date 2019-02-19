YouTuber Danla Bilic, bambaşka biri oldu. Eski halinden eser bile kalmayan Bilic, son halini takipçileri ile paylaştı.

"INSTAGRAM'DA KOŞU YAPMAM GEREKİYORDU"

Bir takipçisi, "İyi ki zayıfladın. Ha bire fotoğraf atıyorsun" diyerek küfretti. Danla da küfür ederek, "Çünkü Instagram'da koşu yapmam gerekiyordu" diye yanıt verdi.

DANLA BİLİC NASIL ZAYIFLADI?

Danla Bilic, mide küçültme ameliyatı olmuştu. Ameliyatı sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

Hello, hemen konuya girmem gerekirse, okuduğunuz şey doğru ve geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Ameliyat oldum. Çünkü her ne kadar yansıtmasam da içten içe bu raddeye geldiğimin daha doğrusu getirildiğimin farkına vardım.

Danla Bilic'in önceki hali

Böyle bir şeyi normalleştirmemek, basitleştirmemek, küçük takipçilerime örnek olmaması için de söylemek istemedim.

Saklı tutmak istememin tek amacı budur. Maalesef ki zor bir dönem geçirdiğim bu hastane günlerinde yine hastane çalışanlarından birkaç düşüncesiz kişinin magazin sayfalarına yazması ile gizli kalamadı.

Her hali ile çok mutlu bir kızken dışarıda insanların fotoğraflarımı çekip olay yaratmalarından, sürekli bir yerlerimi saklamaktan çok bunaldığımı fark ettim. Duygusal olduğuma bakmayın eminim çok daha güzel günler beni bekliyor.

Bu zor günlerde eleştirmek yerine yanımda olmanızı istiyorum. Canım doktoruma da sabrı için çok teşekkür ediyorum.

DANLA BİLİC'İN SON HALİ