Danla Biliç’in ev sahibi ortaya çıktı
Danla Biliç’in gardırop odası dikkat çekmişti. Danla'nın kiraladığı evin meşhur giyim odasını Rachel Araz yaptırmış. Müge Dağıstanlı / POSTA
30 Nisan 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Danla Biliç’in lüks bir mağazayı andıran gardırop odası dikkat çekmişti. Danla yeni kiraladığı evini bu nedenle tercih ettiğini söyledi. Ünlü ev sahibi de ortaya çıktı. Dairenin sahibi Rachel Araz ile eşi Sami Kiresepi. Rachel Araz ikinci doğumdan sonra “Eve sığamıyorum” diyerek aynı semtte başka bir daireye geçmiş.