Danla Biliç’in ev sahibi ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç’in lüks bir mağazayı andıran gardırop odası dikkat çekmişti. Danla yeni kiraladığı evini bu nedenle tercih ettiğini söyledi. Ünlü ev sahibi de ortaya çıktı. Dairenin sahibi Rachel Araz ile eşi Sami Kiresepi. Rachel Araz ikinci doğumdan sonra “Eve sığamıyorum” diyerek aynı semtte başka bir daireye geçmiş.

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