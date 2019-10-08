Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Danla Bilic yeni imajıyla takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

'Rockçı Serpil'

Yeni imajıyla sosyal medya hesabından bir poz paylaşan Danla, bu fotoğrafa "Rockçı Serpil" notunu düştü. Danla Bilic'in bu pozu takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

'Yakıyorsun ortalığı'

Sosyal medya fenomeninin bir takipçisi fotoğrafa, "Yakıyorsun ortalığı" yorumunu yaptı.

'10 üzerinden 10'

Başka bir takipçisi ise, "10 üzerinden 10 puan veriyorum yeni tarzına." ifadelerini kullandı.





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