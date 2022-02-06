Dans eden mısırlar deneyi

DANS EDEN MISIRLAR DENEYİ

Malzemeler

Boş bardak

Su

Mısır

Karbonat

Sirke

MISIR DENEYİ YAPILIŞI

Bir bardağın yarısına kadar su koyun. İçine mısırları ekleyip üzerine bir miktar karbonat koyun ve karıştırın.

Üzerine sirke eklemeye başlayınca mısırlar dans etmeye başlayacak.



