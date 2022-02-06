Etkinlik Rehberi Dans eden mısırlar deneyi

Dans eden mısırlar deneyi

Etkinlik Rehberi

Dans eden mısırlar deneyi

Miniklerin çok seveceği dans eden mısırlar deneyi, hem eğlendiriyor hem de öğretiyor. Evde basit malzemelerle yapabileceğiniz bu deney, çocukların gelişimini de destekliyor.

06 Şubat 2022, Pazar 14:01 Son Güncelleme:
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DANS EDEN MISIRLAR DENEYİ

Malzemeler

  • Boş bardak
  • Su
  • Mısır
  • Karbonat
  • Sirke

MISIR DENEYİ YAPILIŞI

Bir bardağın yarısına kadar su koyun. İçine mısırları ekleyip üzerine bir miktar karbonat koyun ve karıştırın. 

Üzerine sirke eklemeye başlayınca mısırlar dans etmeye başlayacak.

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