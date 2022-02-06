Dans eden mısırlar deneyi
Miniklerin çok seveceği dans eden mısırlar deneyi, hem eğlendiriyor hem de öğretiyor. Evde basit malzemelerle yapabileceğiniz bu deney, çocukların gelişimini de destekliyor.
06 Şubat 2022, Pazar 14:01 Son Güncelleme:
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Malzemeler
- Boş bardak
- Su
- Mısır
- Karbonat
- Sirke
MISIR DENEYİ YAPILIŞI
Bir bardağın yarısına kadar su koyun. İçine mısırları ekleyip üzerine bir miktar karbonat koyun ve karıştırın.
Üzerine sirke eklemeye başlayınca mısırlar dans etmeye başlayacak.
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