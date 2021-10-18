Dans eden pirinçler | Çocuklar için oyunlar
Çocuklar için dans eden pirinçler deneyi ile birlikte çocuğunuz hem eğlenecek hem de deneylerde neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenecek.
18 Ekim 2021, Pazartesi 12:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Dans eden pirinçlerdeneyi çocuklar için eğitici ve öğretici deneylerden biridir.
MALZEMELER
Pirinç, bardak, su, kabartma tozu, sirke, kavanoz.
NASIL OYNANIR?
Kavanozun yarısından biraz fazlasını su ile doldurun (dilerseniz gıda boyası ile renklendirebilirsiniz). 1 yemek kaşığı kabartma tozu ekleyin ve karıştırın. Üzerine bir avuç pirinç ekleyin ve son olarak 2 yemek kaşığı sirkeyi de ekleyip pirinçlerin dansını keyifle izleyin!