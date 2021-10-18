Etkinlik Rehberi Dans eden pirinçler | Çocuklar için oyunlar

Dans eden pirinçler | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Dans eden pirinçler | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için dans eden pirinçler deneyi ile birlikte çocuğunuz hem eğlenecek hem de deneylerde neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenecek.

18 Ekim 2021, Pazartesi 12:06 Son Güncelleme:
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Dans eden pirinçlerdeneyi çocuklar için eğitici ve öğretici deneylerden biridir.

MALZEMELER

Pirinç, bardak, su, kabartma tozu, sirke, kavanoz.

NASIL OYNANIR? 

Kavanozun yarısından biraz fazlasını su ile doldurun (dilerseniz gıda boyası ile renklendirebilirsiniz). 1 yemek kaşığı kabartma tozu ekleyin ve karıştırın. Üzerine bir avuç pirinç ekleyin ve son olarak 2 yemek kaşığı sirkeyi de ekleyip pirinçlerin dansını keyifle izleyin!

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