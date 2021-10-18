Dans eden pirinçler | Çocuklar için oyunlar

Dans eden pirinçlerdeneyi çocuklar için eğitici ve öğretici deneylerden biridir.

MALZEMELER

Pirinç, bardak, su, kabartma tozu, sirke, kavanoz.

NASIL OYNANIR?

Kavanozun yarısından biraz fazlasını su ile doldurun (dilerseniz gıda boyası ile renklendirebilirsiniz). 1 yemek kaşığı kabartma tozu ekleyin ve karıştırın. Üzerine bir avuç pirinç ekleyin ve son olarak 2 yemek kaşığı sirkeyi de ekleyip pirinçlerin dansını keyifle izleyin!