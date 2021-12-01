Dans eden pirinçler deneyi
Bu deney ile birlikte çocuğunuz hem eğlenecek hem de deneylerde neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenecek.
01 Aralık 2021, Çarşamba 09:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Malzemeler: Pirinç, bardak, su, kabartma tozu, sirke, kavanoz.
NASIL OYNANIR?
Kavanozun yarısından biraz fazlasını su ile doldurun (dilerseniz gıda boyası ile renklendirebilirsiniz). 1 Yemek kaşığı kabartma tozu ekleyin ve karıştırın. Üzerine bir avuç pirinç ekleyin ve son olarak 2 yemek kaşığı sirkeyi de ekleyip pirinçlerin dansını keyifle izleyin!
BUNLARI DA OKUYUN