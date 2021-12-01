Etkinlik Rehberi Dans eden pirinçler deneyi

Dans eden pirinçler deneyi

Etkinlik Rehberi

Dans eden pirinçler deneyi

Bu deney ile birlikte çocuğunuz hem eğlenecek hem de deneylerde neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenecek.

01 Aralık 2021, Çarşamba 09:16 Son Güncelleme:
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Malzemeler: Pirinç, bardak, su, kabartma tozu, sirke, kavanoz.

NASIL OYNANIR?

Kavanozun yarısından biraz fazlasını su ile doldurun (dilerseniz gıda boyası ile renklendirebilirsiniz). 1 Yemek kaşığı kabartma tozu ekleyin ve karıştırın. Üzerine bir avuç pirinç ekleyin ve son olarak 2 yemek kaşığı sirkeyi de ekleyip pirinçlerin dansını keyifle izleyin!

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