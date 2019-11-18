Dans ederek evlere giren hırsızlar yakalandı

Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Beyza 1 adlı siteye gelen C.Y., G.K. ile hamile kadın, dans ederek girdikleri apartmanda bir dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca ellerindeki malzemeyle açıp girdikleri evde bulunan 5 bin lira para ve 5 bin lira değerinde de altını alan 3 kişi, binadan çıkıp, ortadan kayboldu.

Hamile arkadaşlarının ismini vermediler

Olayın üzerinden 2 gün geçmesinin ardından aynı yöntemle hırsızlık için girdikleri bir binada polis tarafından yakalanan C.Y. ile G.K., hamile olan arkadaşlarının ismini vermedi. Hamile hırsızlık şüphelisini arama çalışmaları sürerken, C.Y. ve G.K., aynı suçlardan arandıkları Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

30 bin liralık altın çalmışlar

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde bir evden 30 bin lira değerinde altın çalınması olayına karıştıkları güvenlik kameralarından tespit edilen C.Y. ve G.K., Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgularının yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA



