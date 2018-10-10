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Antalya'da dans ederken başını çarpan dansçı öldü

Antalya'da bir ay önce animatörlük yaptığı otelde dans edip takla atarken başını yere çarpan Zimbabwe vatandaşı Lewis Chiogurei (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

10 Ekim 2018, Çarşamba 11:58 Son Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 12:06
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Olay, yaklaşık bir ay önce Antalya Serik'teki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelde animatörlük yapan Zimbabwe vatandaşı Lewis Chiogurei, dans ederken takla atmaya çalıştığı sırada başını sert zemine çarptı.

FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

Fenalaşan Lewis Chiogurei, otel görevlileri tarafından çağrılan ambulans ile Antalya’da özel bir hastaneye getirildi. Burada tedavisi süren Lewis Chıogurei, dün yaşamını yitirdi.

Lewis Chiogurei’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Lewis Chiogurei’un cenazesi ülkesine gönderilecek.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)


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