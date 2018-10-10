Olay, yaklaşık bir ay önce Antalya Serik'teki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelde animatörlük yapan Zimbabwe vatandaşı Lewis Chiogurei, dans ederken takla atmaya çalıştığı sırada başını sert zemine çarptı.

FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

Fenalaşan Lewis Chiogurei, otel görevlileri tarafından çağrılan ambulans ile Antalya’da özel bir hastaneye getirildi. Burada tedavisi süren Lewis Chıogurei, dün yaşamını yitirdi.

Lewis Chiogurei’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Lewis Chiogurei’un cenazesi ülkesine gönderilecek.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)



