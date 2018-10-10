Antalya'da dans ederken başını çarpan dansçı öldü
Antalya'da bir ay önce animatörlük yaptığı otelde dans edip takla atarken başını yere çarpan Zimbabwe vatandaşı Lewis Chiogurei (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Olay, yaklaşık bir ay önce Antalya Serik'teki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelde animatörlük yapan Zimbabwe vatandaşı Lewis Chiogurei, dans ederken takla atmaya çalıştığı sırada başını sert zemine çarptı.
FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI
Fenalaşan Lewis Chiogurei, otel görevlileri tarafından çağrılan ambulans ile Antalya’da özel bir hastaneye getirildi. Burada tedavisi süren Lewis Chıogurei, dün yaşamını yitirdi.
Lewis Chiogurei’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Lewis Chiogurei’un cenazesi ülkesine gönderilecek.
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)