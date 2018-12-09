Dans partisi kabusa dönüştü! 1 ölü 16 yaralı

Yeni Güney Galler (NSW) polisinden yapılan açıklamaya göre cumartesi akşamı Sydney Olimpiyat Park'ta düzenlenen "Kaderin Nakavt Oyunları" adlı dans partisinde aşırı dozda uyuşturucu aldığı tanısıyla hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç hastanede yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden gencin partinin ardından yakınlardaki tren istasyonunda zor bir durumdayken bulunduğunu belirten NSW Komiser Yardımcısı Peter Thurtell, "Uyuşturucu kullanımının kabul edilir tarafı yoktur, mesajımız açık. Festivallerde ve dans partilerinde katılımcılarının güvenliğini sağlamak için güçlü bir şekilde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

16 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Öte yandan aynı partide yüksek dozda uyuşturucu aldıkları belirlenen 16 kişinin de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı. Bu kişilerden 3'ünün durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Partiye katılanlara uyuşturucu temin ettiği belirlenen ve üzerlerinde madde bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, madde kullanan 130 kişinin de ayakta tedavi gördüğünü duyurdu.

Geçen Eylül ayında Sydney’de düzenlenen Defqon.1 Müzik Festivali'nde iki kişinin uyuşturucudan hayatını kaybetmesi üzerine NSW Hükümeti uyuşturucu satıcılarına ve bulunduranlara yönelik sert yasalar çıkartmıştı. Yeni yasalara göre uyuşturucu satıcıları 20 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

AA