Dantel böceği, bir diğer adıyla güvercin biti olarak biliniyor. Türkiye'nin Trakya bölgesini istila eden dantel böceği, vatandaşları rahatsız ediyor. Peki, dantel böceği nedir? Nasıl olur? Dantel böceği zararlı mı? Dantel böceği özellikleri nelerdir, ısırır mı, ilacı var mı? Dantel böceği hakkında bilinenler...

DANTEL BÖCEĞİ NEDİR?

Amerikan tahtakurusu olarak bilinen dantel böceği kanat bölgesi dantele benzediği için ‘dantel böceği’ adını alıyor.

DANTEL BÖCEĞİ ISIRIR MI, ÖZELLİKLERİ NELER?

Isırgan bir özelliği olan dantel böceği ilk etapta zararsız gibi görünse de çok fazla alana kısa sürede yayılabildiği için başka türler açısından probleme neden olabilir.

DANTEL BÖCEĞİ İSTİLASI

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Fent, AA muhabirine, dantel böceğinin Kuzey Amerikalı bir tür olduğunu söyledi.

Böceğin 2000 yılında İtalya'ya insan yoluyla taşınarak girdiğini belirten Fent, "Girdikten sonra da Avrupa'da hızla yayılmış. 2003'te de ilk kez Türkiye'de tespit edilmiş. Bolu'dan daha sonra komşu illere hızla yayılmış." dedi.

Dantel böceğinin meşe yapraklarında emgi yaptığını, ağaçlarda ciddi zarar oluşturduğunu ifade eden Fent, şunları kaydetti:

"Dantel böceği bitki suyuyla besleniyor. O yüzden insanların kendileri açısından tedirgin olmalarını gerektirecek bir şey yok. Çok küçük ısırıklar yapıyor olabilir ama çok hassas alerjik bir bünyeniz yoksa zarar vermez. Şu ana kadar herhangi bir hastalık bulaştırdığına dair veri de yok. Hızlı şekilde yayılabiliyorlar. Meşelerde özellikle zararlı. Başka diğer ağaçlara da zarar verebiliyor. Edirne'de son zamanlarda hızlı şeklide yayıldı. İstilacı dediğimiz türlerin hareketidir bu. Tabii birde küresel ısınmanın etkisiyle kışların ılık geçmesi nedeniyle dantel böcekleri de erken kışlıyor. Ergin haldeyken meşe ağaçlarının kabuk altı, gevşek kabuk altı, geniş yaprakların altı gibi ağaçların yakın civarında kışı rahat geçirebilecekleri ortamlarda ergin olarak kışlıyorlar. Bu kışlaklardan da ergin olarak çıkıp yumurtluyorlar ve daha fazla yayılabiliyorlar, bu şekilde yoğun bir popülasyon oluyor."

Dantel böceğinin yaz döneminde aktif olduğunu ve daha sonra kışlaklarına geçtiğini dile getiren Fent, bu konuda ilaçlama yapılarak tedbir alınabileceğini kaydetti.

DANTEL BÖCEĞİ İLACI İŞE YARIYOR MU?

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, bölgede ilk defa dantel böceği gördüklerini anlatarak, "Yaptığımız araştırmalara göre Edirne bölgesinden rüzgarla gelen bir böcek türü. İlk önce Altınova Mahallesi'nde görüldü. Vatandaşlarımızın şikayeti üzerine haberdar olduk. Uçkun mücadelemizde kullandığımız ilaçlarla dantel böceği mücadelesinde de olumlu sonuçlar aldık. Bunu vatandaşlardan aldığımız olumlu dönüşlerle görüyoruz. Dantel böceğini ilk defa bu yıl gördük. Biraz ısırgan bir tarafı var. Bilimsel anlamda yaptığımız araştırmada zararsız bir böcek türü olduğunu öğrendik" dedi.

Uzmanların gerekli incelemeleri yaparak ilaçlama çalışmalarını başlatmasıyla birlikte bölgede sonuç alınması bekleniyor.



