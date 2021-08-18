Görünümünün dantele benzemesinden dolayı bu isimle anılan dantel böceği, Trakya bölgesini adeta istila etti. İyi bir uçucu olmayan bu böcekler, 2020 yılında da Istıranca’da da meşe ormanlarını tehdit etmişti. Peki, Dantel böceği nedir? Dantel böceğinin özellikleri nelerdir? Dantel böceği insanlara zararlı mı? İşte ayrıntılar…





DANTEL BÖCEĞİ NEDİR?

Dantel böceği, benekli, renksiz ve kesikli görünürler. Küçük ve şeffaf hücrelerin göğüs kafesini ve kanatlarını örtmesi nedeniyle dantelli bir görünüme sahip oldukları için bu isim verilmiştir.

DANTEL BÖCEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Çalı ve ağaçların yeşilliklerinde bulunan özleri emerek beslenen dantel böceği, Amerika kıtasına ait Amerikan Tahtakurusu olarak adlandırılıyor.

Yaşam döngüsü 7-9 hafta süren dantel böceği türüne göre kışı ergin ya da yumurta evresinde geçirebilir. Yumurtalarını yaprakların alt yüzeylerine bırakarak ya da ağaçların gevşek kabuklarının altında ergin olarak kışlayabilir. Uzun süreli yüksek dantel böceği popülasyonları, yaprakların erken düşmesine, bitki büyüme hızında azalmaya veya meyve veriminde düşüşe neden olarak bitkilere zarar verebilir

Ülkemizde güvercin biti ve dantel sineği isimleriyle de bilinen dantel böceğinin yüzlerce çeşidi vardır. Her farklı tür tek bir bitki ile beslenir. Bu yüzden çevre düzenlemesinde birçok farklı çeşit bitkinin türlerin ekilmesi, böceğin yayılmasını önleyecektir.

Kumaş gibi yüzeylere yapışan dantel böcekleri (Corythucha arcuata) kumaş ne kadar sallanırsa sallansın yüzeyden ayrılmıyor, tek tek çıkarılması gerekiyor. Yapışkan ve istilacı özellikte olan dantel böceklerinin rüzgarla birlikte ağaçlı bölgelerden geldiği belirtiliyor.

DANTEL BÖCEĞİ İNSANLARA ZARARLI MI?

Dantel böceğinin insanlar üzerinde herhangi bir sistemik sağlık etkisi olmamakla birlikte, ısırma ve temas bölgesinde tahriş veya kaşıntılar meydana getirebiliyor.