Dantelli iç çamaşırındaki tehlike

Hazır giyime özellikle iç çamaşırlara karşı alerji oldukça sık rastlanmaktadır. Reaksiyon cilde temasıyla başlar. Genellikle hipersensitivite ve sonrasında kronik cilt değişiklikleri gözlenen sonuçlardır. Araştırmalar yüzde 100 pamuklu ürünlerin yün, naylon ya da fabrikasyon diğer dokulara oranla vücudumuzla daha uyumlu olduğunu gösteriyor.

Hammaddenin yanı sıra çamaşırların boyası, yıkama sonrası sabun kalıntıları, çamaşırda kullanılan elastik malzeme, yağlar, gresler, pestisitler ya da katran ile kirlenmiş tekstil, vücut sıcaklığı ve dar giyim tarzıyla birleştiğinde allerji ve kıl dönmesine sebep olmaktadırlar. Kıl dönmesi, özellikle bikini bölgesinde kılların sürtünmeye bağlı batıklar geliştirmesi sonucu oluşur.

Alerjiyi artıran diğer sebepler ise şunlardır:

• Cilt hassasiyeti

• Obezite

• Aşırı terleme

• Cilt yüzeyinde lipidlerin artması

• Ciltte kuruma

• Sürekli sürtünme olması

• Travma

• Cildin hasar alması

• Haki renginde boya kullanılan ürünler.

Hürriyet Aile