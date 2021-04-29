İlahi Komedya, ölmeden önce ölmenin ve yeniden doğmanın yolculuğudur. Yazıldığı 14. yüzyıla tarihi ve siyasi bir tanıklık sunduğu kadar, günaha düşmüş insanın nasıl iyiye, salim ve kâmil olmaya ulaşacağına dair bir rehberdir de. İnsani, siyasi, teolojik, mitolojik ve felsefi derinliğiyle bu şiirsel başyapıt, aslına sadık, anlaşılır, tutarlı, tamamı kafiyeli ve açıklamalı bir çeviriyle yeniden okurla buluşuyor. Üstelik üç büyük ressamın, Sandro Botticelli, Gustave Doré ve William Blake'in İlahi Komedya çizimlerini tam olarak içeren üç edisyonla.

1 - Dante Alighieri, İlahi Komedya/Cehennem-Araf-Cennet – Bez cilt, 708 sayfa, tamamı renkli. Romantik dönemin çığır açıcı şair ve ressamı William Blake’in 102 suluboya resmiyle birlikte.

2 - Dante Alighieri, İlahi Komedya/Cehennem-Araf-Cennet – Karton kapak, 696 sayfa. Zarif ve şiirsel çizgileriyle müstesna Rönesans ressamı Sandro Botticelli’nin 88 resmiyle birlikte.

3 - Dante Alighieri, İlahi Komedya/Cehennem – Karton Kapak, 316 sayfa. Komedya’nın en canlı tasvirini sunduğu kabul edilen, 19. yüzyılın üretken ressamı Gustave Doré’nin 75 resmiyle.

4 - Dante Alighieri, İlahi Komedya/Araf – Karton Kapak, 292 sayfa. Komedya’nın en canlı tasvirini sunduğu kabul edilen, 19. yüzyılın üretken ressamı Gustave Doré’nin 42 resmiyle.

5 - Dante Alighieri, İlahi Komedya/Cennet – Karton Kapak, 280 sayfa. Komedya’nın en canlı tasvirini sunduğu kabul edilen, 19. yüzyılın üretken ressamı Gustave Doré’nin 18 resmiyle.