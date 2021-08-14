DAO Maker hacklendi: 7 milyon dolarlık coin çalındı

DAO Maker, çalınan fonların net değerini henüz açıklamadı. Ancak şirketin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, 7 milyon dolar değerinde USDC’nin ele geçirilmiş olabilir.

DAO Maker geliştirici grubunun açıklamasına göre stake cüzdanları ve akıllı sözleşmeler güvende. Saldırıya uğrayanların mevduat akıllı sözleşmeleri olduğu da belirtildi. Bu, verilerinin güvende olduğu ve saldırıya uğrayanların zarar görmeyeceği anlamına geliyor. İddiaya göre hack, şirketin çalışmalarını da etkilemeyecek.