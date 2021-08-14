DAO Maker hacklendi: 7 milyon dolarlık coin çalındı
Blockchain alanında teknoloji geliştiren DAO Maker, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 7 milyon dolar değerinde USDC’nin ele geçirilmiş olabileceği açıklandı. Saldırı ile birlikte 5.000’den fazla kripto cüzdana erişim sağlandı.
14 Ağustos 2021, Cumartesi 08:37 Son Güncelleme:
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DAO Maker, çalınan fonların net değerini henüz açıklamadı. Ancak şirketin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, 7 milyon dolar değerinde USDC’nin ele geçirilmiş olabilir.
DAO Maker geliştirici grubunun açıklamasına göre stake cüzdanları ve akıllı sözleşmeler güvende. Saldırıya uğrayanların mevduat akıllı sözleşmeleri olduğu da belirtildi. Bu, verilerinin güvende olduğu ve saldırıya uğrayanların zarar görmeyeceği anlamına geliyor. İddiaya göre hack, şirketin çalışmalarını da etkilemeyecek.