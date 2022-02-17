Sektörde 41 yılını deviren DAP Gayrimenkul’un halka arz hisse fiyatı belirlendi. Halka açıklık oranı yüzde 15.01 olarak belirlenen DAP Gayrimenkulun halka arzının ardından sonraki 180 gün boyunca şirket yeni pay satmama ve sermaye artırımı yapmama taahhüdünde bulundu.

DAP GAYRİMENKUL HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

DAP Holding iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. hisseleri Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum önderliğinde halka arz edilecek.

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arzına konsorsiyum lideri Garanti BBVA Yatırım’ın yanı sıra Ahlatcı Yatırım Menkul Değeler, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler, Alan Yatırım Menkul Değerler, Ak Yatırım Menkul Değerler, Burgan Yatırım Menkul Değerler, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler, Dinamik Menkul Değerler, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler, Global Yatırım Menkul Değerler, Gedik Yatırım Menkul Değerler, ICBC Yatırım Menkul Değerler, Halk Yatırım Menkul Değerler, InvestAz Yatırım Menkul Değerler, ING Menkul Değerler, İnfo Yatırım Menkul Değerler, Işık Yatırım Menkul Değerler, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Osmanlı Menkul Değerler, Marbaş Menkul Değerler, PhillipCapital Menkul Değerler, Oyak Yatırım Menkul Değerler, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler, Piramit Menkul Kıymetler, Tacirler Yatırım Menkul Değerler, Şeker Yatırım Menkul Değerler, Ünlü Menkul Değerler, Tera Menkul Değerler, Yapı Kredi Menkul Değerler, Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Ziraat Yatırım Menkul Değerler, Yatırım Finansman Menkul Değerler aracılık edecek.

DAP GAYRİMENKUL’ÜN HALKA ARZ TARİHLERİ

Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum önderi olduğu halka arz, 15-16-17-18 Şubat 2022 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile yapılacak.

DAP YAPI HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

41 senelik geçmişi olan DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olurken, hisselerin satış fiyatı ise 18,50 Türk lirası olarak belirlendi.

30 GÜN BOYUNCA FİYAT İSTİKRARI FONU

Halka arzdan sonraki 180 gün boyunca yeni pay satmama ve sermaye artırımı yapmama taahhüdünde bulunulurken, bunların dışında payların borsada işlem görmeye başladığı tarihten 30 gün boyunca da Garanti BBVA Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon Türk liralık fon oluşturulması hedefleniyor. Oluşturulması hedeflenen bu fon, halka arzın yüzde 54’üne tekabül ediyor.

HALKA ARZ YAPISI

Halka Arz edilen Pay: 30,02 Milyon Adet Nominal Pay

Halka arz yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama

Halka arz fiyatı: 18,50 Türk lirası

Halka açıklık oranı: Yüzde 15,01

Şirket Sermayesi: 200 Milyon Türk lirası

HALKA ARZ TAHSİSAT GRUPLARI