Dar gelen ve sıkan ayakkabı giyildiğinde ayak sağlığınızı bozabilir. Eğer dar gelen ayakkabı nasıl açılır merak ediyorsanız ve sıkan ayakkabı nasıl genişletilir öğrenmek istiyorsanız " dar gelen ayakkabı nasıl açılır, sıkan ayakkabı nasıl genişletilir" haberimize bir göz atın.

Dar gelen ayakkabı nasıl açılır? Sıkan ayakkabı nasıl genişletilir?

En sağlıklı yöntem, ayakkabıcıya götürüp kalıba sokma yöntemidir.

Buzdolabı poşetinin içerisine yarıya kadar su koyun. Daha sonra poşetin içerisine ayakkabılarınızı yerleştirin. Daha sonra buzluktan çıkardığınız ayakkabıları çözülmesi için oda sıcaklığına alıp bekletin. Çözüldükten sonra kuruttuğunuz ayakkabılarınızın gevşediğini göreceksiniz.

Gazete kağıtlarını sirkeyle ıslatın. Daha sonra gazete kağıtlarının fazla suyunu alın. Daha sonra sirke ile ıslattığınız gazete kağıtlarını buruşturup ayakkabınızın içerisinde bir gün boyunca bekletin. Gazete kağıtlarına sıktığınız sirkedeki asit ayakkabılarınızın gevşemesine yardımcı olacaktır.

Sıkan ve dar ayakkabıyı genişletme yöntemlerinden birisi de kalın çorap yöntemidir. Kalın çoraplarınızı giyip sıkan ayakkabılarınızla bir süre yürüyün. Ayakkabınız genişleyene kadar bu işlemi yapın.

Ayakkabınızın dar ve sıkan bölgelerini su ile ıslatın. Daha sonra saç kurutma makinesini en sıcak seviyeye getirerek ayakkabınızı kurutun. Bu sayede ayakkabılarınız kısa sürede gevşeyecektir.