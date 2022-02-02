Dar gelirli ailelere anaokulu desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki günkü kabine toplantısında duyurduğu ‘anaokulu ve anasınıfı desteği’ne ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Yanık, ilk kez uygulanacak bu destekle ihtiyaç sahibi hanelerdeki 1 milyon çocuğun anaokulu ve anasınıfına gitmesine yardımcı olacaklarını belirtti. Bu destek programı için yılda 500 milyon lira kaynak ayıracaklarını belirten Yanık, şunları söyledi:

“Sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşımızın 3-5 yaş aralığındaki çocuklarını, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı anaokuluna ve anasınıfına kaydettirmesi halinde, her bir çocuk için ödemekle mükellef olduğu giderleri bakanlık olarak biz karşılayacağız. Destek, her yıl ağustos ayına kadar vatandaşın hesabına yatırılacak.”

BAŞVURU NEREYE?

Destek için başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yapılacağını belirten Yanık, başvuru tarihinin ise önümüzdeki günlerde belirleneceğini kaydetti. Yanık, “3-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın, el becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri bakımından MEB’e bağlı anaokulu ve anasınıfına devam etmelerini önemsiyoruz. Yeni desteğimizin çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatına hazırlanmalarında önemli katkısı olacak” dedi.