Dar gelirli vatandaşa karşılık destek ödemesi! İşte detaylar...

Bunlardan biri de eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlar. Bu durumdaki kişilere iki ayda bir 650 lira ödeniyor. Yardımı alabilmek için kadının emekli maaşının bulunmaması ve boşanmamış olması gerekiyor. Hanedeki kişi başı gelirin 852 liranın üzerine çıkması durumunda ödeme kesiliyor.

827 LİRA 65 YAŞ AYLIĞI

Bu yardımlardan en öne çıkanlardan biri 65 yaş aylığı. Buna ‘2022 aylığı’ da deniyor. Yaklaşık 800 bin kişi bu yardımlardan faydalanıyor. 827 lira olan 65 yaş aylığını alabilmek için 3 şart bulunuyor. Bunlar; ‘yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’. Yani 65 yaş dolmuş olacak, sosyal güvence (maaş, nafaka gibi) bulunmayacak. Hanedeki kişi başına gelir ise 852 liranın altında olacak.

BAŞKA NELER VAR?

1.797 liralık evde bakım parası, yüzde 50 ve üzeri engelli raporu olan yakınının bakımını üstlenenlere ödeniyor. Maaş için hanedeki kişi başına gelirin 1.704 lirayı aşmaması şart. Devlet zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 lira olmak üzere 2 ayda toplam 800 lira ödüyor.

Yardım 12 ay sürüyor. Ayrıca 18 yaşından küçük muhtaç asker çocuğuna da iki ayda 300 lira veriliyor. 2021 için gelir sınırı şartı 981 lira.

Annesi ya da babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engeli bulunanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü her ay 1.125 lira maaş ödüyor. Aylık ortalama gelirin muhtaç aylığı miktarını (1.125 lira) geçmemesi şartı var.

ENGELLİLER İÇİN NE KADAR?

Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 852 liradan az olması gerekiyor. Buna göre ödemeler şöyle:

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara ayda 990 lira (üç aylık 2 bin 970 lira) ödeniyor.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım da 659 lira. 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler ise 659 lira.

Silikozis hastalığına yakalanandan meslekte kazanma kaybı yüzde 15-34 arasında olanlara 1.426 lira; yüzde 35-54 arasındakilere 1.631 lira; yüzde 55’in üzerinde olanlara ise 1.816 lira ödeniyor.